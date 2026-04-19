Сколько платят в ТЦК: обнародовали реальные зарплаты военных и гражданских

Сколько зарабатывают в ТЦК

В Украине были обнародованы фактические зарплаты работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Размер выплат зависит от категории работника, звания и региона службы.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины в ответ на запрос журналистов "Новости. Live".

Сколько получают военные в ТЦК

Военнослужащим, работающим в ТЦК, денежное довольствие начисляется по общим правилам ВСУ — с учетом оклада и надбавок.

сержанты получают от 20590 до 30180 грн «на руки»;

рядовой состав - от 20 183 до 26 112 грн;

офицеры – от 23 689 до 48 359 грн в зависимости от должности и условий службы.

Зарплаты госслужащих

Оплата труда гражданских госслужащих в ТЦК зависит от ранга и места работы.

В тыловых регионах:

главный специалист - 22 025-25 358 грн;

ведущий специалист - 22 113-24 375 грн;

специалист - 21 634-24 166 грн.

В районах боевых действий эти суммы могут быть примерно вдвое выше.

Сколько платят другим работникам

Отдельная категория – технический персонал и работники обслуживания.

В тылу они получают:

уборщики, сторожи, операторы котельных - 7 800-9 600 грн;

слесари, электромонтеры – 9 200–10 000 грн;

инспекторы по военному учету - до 10 700 грн.

В то же время, отдельные работники обслуживания могут получать от 17 200 до 25 500 грн в зависимости от функций и нагрузки.

В зонах боевых действий зарплаты традиционно выше.

Что влияет на выплаты

В ВСУ отмечают: размер зарплаты в ТЦК формируется по тем же принципам, что и во всей системе учитываются должность, звание, место службы и дополнительные надбавки.

Таким образом, уровень доходов в ТЦК существенно отличается — от минимальных выплат техперсонала до более высоких сумм военных и специалистов с опытом.