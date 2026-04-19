- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1673
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько платят в ТЦК: обнародовали реальные зарплаты военных и гражданских
В ВСУ раскрыли уровень зарплат в ТЦК: выплаты существенно отличаются в зависимости от должности, звания и региона службы. Больше всего получают офицеры, меньше всего - технический персонал.
В Украине были обнародованы фактические зарплаты работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Размер выплат зависит от категории работника, звания и региона службы.
Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины в ответ на запрос журналистов "Новости. Live".
Сколько получают военные в ТЦК
Военнослужащим, работающим в ТЦК, денежное довольствие начисляется по общим правилам ВСУ — с учетом оклада и надбавок.
сержанты получают от 20590 до 30180 грн «на руки»;
рядовой состав - от 20 183 до 26 112 грн;
офицеры – от 23 689 до 48 359 грн в зависимости от должности и условий службы.
Зарплаты госслужащих
Оплата труда гражданских госслужащих в ТЦК зависит от ранга и места работы.
В тыловых регионах:
главный специалист - 22 025-25 358 грн;
ведущий специалист - 22 113-24 375 грн;
специалист - 21 634-24 166 грн.
В районах боевых действий эти суммы могут быть примерно вдвое выше.
Сколько платят другим работникам
Отдельная категория – технический персонал и работники обслуживания.
В тылу они получают:
уборщики, сторожи, операторы котельных - 7 800-9 600 грн;
слесари, электромонтеры – 9 200–10 000 грн;
инспекторы по военному учету - до 10 700 грн.
В то же время, отдельные работники обслуживания могут получать от 17 200 до 25 500 грн в зависимости от функций и нагрузки.
В зонах боевых действий зарплаты традиционно выше.
Что влияет на выплаты
В ВСУ отмечают: размер зарплаты в ТЦК формируется по тем же принципам, что и во всей системе учитываются должность, звание, место службы и дополнительные надбавки.
Таким образом, уровень доходов в ТЦК существенно отличается — от минимальных выплат техперсонала до более высоких сумм военных и специалистов с опытом.