Сколько платят военнослужащим во время увольнения из ВСУ: подробности

Выплата при увольнении по этим причинам также составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы.

При увольнении военнослужащие ВСУ получают 50% месячного обеспечения за каждый год службы. Мобилизированные военные имеют право на 4% от месячного довольствия за каждый месяц службы.

Детали об обеспечении военнослужащих – рассказываем дальше.

Денежная помощь военным

При увольнении с военной службы военнослужащий получает единовременную денежную помощь. Выплаты можно разделить на две основные группы в зависимости от оснований увольнения:

по состоянию здоровья: военные, вынужденные покинуть службу из-за состояния здоровья, имеют право на одноразовую компенсацию в размере 50% от их месячного денежного довольствия за каждый полный год службы. Выслуга лет при этом не учитывается, то есть выплаты производятся независимо от количества лет, отслуженных в ВСУ.

Увольнения по другим причинам: среди других причин для увольнения, влияющих на виды компенсаций, выделяют:

достижение предельного возраста;

сокращение штата;

истечение срока контракта;

прямое подчинение близкому лицу;

систематическое невыполнение условий контракта командованием.

В то же время выплата при увольнении по этим причинам также составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы, но выплачивается только при наличии выслуги не менее 10 лет.

Дополнительные выплаты

Помимо единовременной помощи военные при увольнении имеют право на ряд дополнительных выплат. А именно:

денежное довольствие за месяц, когда осуществляется увольнение: оно включает должностной оклад, надбавки, доплаты и вознаграждения;

компенсация за недополученное вещное имущество: военный получает стоимость вещного обеспечения, не полученного за время службы;

компенсация за неиспользованные отпуска, охватывающие ежегодные и дополнительные отпуска, на которые военный имел право во время службы;

помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов, если эти выплаты не предоставлялись в год увольнения.

Отдельные виды финансовой поддержки предусмотрены для семей пропавших без вести военнослужащих или попавших в плен. Эти выплаты включают компенсации, зависящие от условий договора и законодательных актов.

Какая зарплата у военнослужащих

Заработная плата военнослужащих в Украине остается на текущем уровне минимум до конца 2024 года, с сохранением действующих надбавок. Основные ежемесячные дополнительные выплаты зависят от условий службы и могут составлять:

30 тыс. грн – за выполнение боевых задач в рамках защиты Украины;

50 тыс. грн – для военных в штабах, органах управления и командования;

100 тыс. грн – для тех, кто находится в зоне активных боевых действий или проходит реабилитацию после ранений;

70 тыс. грн – для тех, кто находится на передовой.

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