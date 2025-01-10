Полиция устроила облавы по делам переправки уклонистов за границу: первые детали спецоперации

Все детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий.

Организаторам и участникам незаконных схем переправки лиц через границу объявлено 45 подозрений.

Об этом сообщает Нацполиция.

Таковы результаты первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу по состоянию на 14:35.

Следственные действия продолжаются / Фото: Национальная полиция Украины

Следственные действия продолжаются.

Следственные действия продолжаются / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, более 600 одновременных обысков проводят оперативники ДСР и следователи Нацполиции совместно с Госпогранслужбой, работниками прокуратур и Офиса генерального прокурора с привлечением сотрудников ТЦК и СП.

Следственные действия продолжаются / Фото: Национальная полиция Украины

Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий.

Ранее ТСН.ua писал, на какую новую хитрость пошли уклонисты из-за мобилизации.

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