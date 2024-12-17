"Сколько позиций проспано пьяными": Алина Михайлова откровенно о проблеме алкоголя и наркотиков в армии

Алкоголики и наркоманы представляют собой огромную проблему в армии и смертельную угрозу для подразделения, где они служат.

Об этом заявила руководительница медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова, намекая, скорее всего, на скандал в 211 бригаде.

Она упрекнула, что "очень легко сидеть дома на диване и орать о "правах" алкоголиков и наркоманов в армии".

"Но большинство из вас даже не представляет, какой смертельной угрозой это для подразделения. Я знаю, что говорю: 6 лет в армии, из которых три официально и еще три как доброволец боевого подразделения. Я видела, что такое пьянство и наркомания на фронте – когда солдат на позиции держит не автомат, а бутылку, когда человек, который должен тебя прикрывать, ищет очередную дозу или стакан", – говорит Михайлова.

Она подчеркнула, что речь идет не просто о слабости, а об угрозе жизни каждого вокруг.

Сколько позиций было проспано пьяными? Сколько раз враг спокойно заходил, пока алкаши спали в луже антисептика? Сколько спящих забрали в плен или просто зарезали? Вам об этом не скажут по телевизору, но это происходит", – шокировала рассказом парамедик.

Системная проблема

По ее словам, пока ТЦК и ВВК закрывают глаза, "пьяные и обколотые бойцы уходят на фронт".

Михайлова отмечает, что речь идет не о единичных случаях, ведь ВВК выполняют план.

"Потом эту шушеру бросают на командиров. А они вынуждены ставить их на позиции, потому что других нет", – рассказывает она.

Что предлагает Михайлова

1. Отбор и контроль:

Жесткие ВВК и ТЦК: хронические зависимые – непригодны. Никаких исключений.

Психологическая проверка

2. Нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам:

Четкие правила: ни капли алкоголя на позиции.

Наказание: мгновенное отстранение, штрафы или вывод из боевого состава.

3. Реабилитация:

Создание программ лечения для зависимых вне боевых подразделений.

Психологическая поддержка, чтобы бойцы не срывались в стрессе.

Алина Михайлова подчеркнула, что пьянство и наркотики – это рак армии, предательство своих побратимов, позиций и всей страны.

"Если мы это терпим, мы проигрываем не только врагу, но и сами себе. Война — это дисциплина, ясный ум и сила воли. И те, кто выбирает деградацию, не имеют права быть здесь. Потому что их слабость — это чья-то смерть...", — подытожила она.

Скриншот смс Алины Михайловой во время ее командования на сводном стабе в Покровске для дружественных подразделений

Напомним, 16 декабря вокруг 211-й бригады ВСУ разразился громкий скандал. Журналисты "Украинской правды" опубликовали пространный материал, в котором рассказали о многочисленных фактах издевательств над военнослужащими, злоупотреблении командованием, поборах и пытках.

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