Сколько придется платить за электрическое отопление зимой: важный нюанс

В неотапливаемый сезон все украинцы будут платить за свет по единому тарифу — 4,32 грн/кВт*ч.

Владельцы установок электрического отопления с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года смогут оплачивать потребление электроэнергии по льготному тарифу. Но для этого нужно выполнять одно важное условие – общий объем использованной электроэнергии не должен превышать 2000 кВт*ч в месяц.

Об этом говорится в принятом 31 мая постановлении Кабинета Министров Украины №632.

В течение отопительного периода предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц).

Также читайте Новые тарифы на электроэнергию для населения: сколько придется платить за свет с 1 июня

Если потребление будет больше 2000 кВт*ч, то за весь потребленный объем придется платить уже по новому тарифу – 4,32 грн за кВт*ч.

В неотапливаемый сезон (т.е. с 1 июня по 1 октября 2024 года) владельцы установок электрического отопления, как и все украинцы, будут платить за свет по установленному правительством тарифу — 4,32 грн/кВт*ч.

Напомним, в пятницу, 31 мая, на заседании Кабинета министров утвержден новый тариф на электроэнергию для населения. Он будет составлять 4,32 грн/кВт, то есть будет почти на 2 гривны больше действующего до сих пор.

Читайте также: