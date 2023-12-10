Сколько придется заплатить за незаконно срубленную елку: украинцев предупредили о штрафах

Украинцев призывают сознаваться и покупать новогодние деревья только у легальных реализаторов в определенных органами местного самоуправления местах.

Украинцам напомнили, что за самопроизвольную вырубку елок придется немало заплатить.

Об этом пишет "Київзеленбуд".

Так, за каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождение зеленого насаждения:

в лесах – от 759 до 3432 гривен;

в черте города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 гривен;

в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 11 495 до 52 311 гривен.

Во избежание самовольных вырубок елок и сосен "Київзеленбуд" начал обработку деревьев в парках, скверах и лесах столицы. На хвойные насаждения нанесли безвредные химические вещества (репелленты), которые безопасны для растений, но в теплом помещении выделяют неприятный запах.

Фото: Киевзеленстрой

Кроме того, предусмотрены совместные рейдовые мероприятия и патрулирование с привлечением работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа добавляет:

"Нужно быть сознательными и покупать новогодние деревья только у легальных реализаторов в определенных органами местного самоуправления местах, а на срезе каждого дерева должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства, где его вырастили,подтверждающий его легальность".

За покупку незаконно срубленных деревьев, не имеющих соответствующих маркировок, также предусмотрена ответственность: штрафные санкции составляют 510-1700 гривен.

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