Сколько приемных детей оказались на оккупированных территориях или депортированы в РФ: в МинВОТ подсчитали

Украина усилит защиту приемных детей, оказавшихся на ВОТ или депортированных в Россию.

В настоящее время около 4 тысяч приемных детей оказались на оккупированных территориях или были депортированы на территорию России.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

"Органы опеки и попечительства не могут обеспечить надлежащий контроль над условиями их проживания и воспитания. Невозможно также отследить их вероятное дальнейшее перемещение", – говорится в сообщении.

Кроме того, со многими семьями, на воспитании которых находятся дети, потеряна связь и судьба детей неизвестна.

В министерстве напомнили, что недавно правительство утвердило изменения, касающиеся полномочий руководителей районных госадминистраций, а также исполнительных органов местных советов. Теперь они будут подавать в Нацполицию заявления о розыске детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые принудительно перемещены на территорию РФ или остались на оккупированных территориях или с которыми отсутствует связь.

Напомним, по словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально.

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