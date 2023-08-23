21% украинцев считают, что в ближайшие пять лет наше государство ждет период застоя.

Две трети украинцев уверены, что в ближайшие пять лет Украину ждет развитие. В то же время 21% граждан считают, что наше государство ждет застой.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ко Дню Независимости "Представления о патриотизме и будущем Украины", проведенного агентством "Рейтинг".

Как отмечается, опрос прошел 16-20 августа 2023 года. Обнародовали его в среду, 23 августа. Опрос проводился среди 6050 респондентов, в том числе 700 внутренне перемещенных лиц, находящихся в Украине, и 750 беженцев из Украины.

Согласно опросу, 21% украинцев считают, что в ближайшие пять лет наше государство ждет период застоя. В то же время 61% граждан являются приверженцами бесплатной медицины, 57% — бесплатной медицины высшего образования (24% в обоих случаях — платной). 57% рассчитывают на запрет продажи украинской земли иностранцам (31% – что иностранцы смогут ее покупать).

53% считают, что государство в будущем должно быть ответственным за повышение доходов граждан, 34% — что за это должны быть ответственными сами граждане.

42% убеждены, что в Украине в будущем должны быть запрещены однополые браки, 37% – что запрещены.

36% рассчитывают на запрет трудоустройства мигрантам с Ближнего Востока, 50% – на разрешение.

31% – сторонники госрегулирования в экономике, 48% – свободного рынка; 28% – "сильной руки", 64% – расширение демократии; 15% – усиление контроля, 75% – расширение свобод СМИ.

Напомним, что Британия поможет положить конец зависимости Украины от ядерного топлива из РФ.