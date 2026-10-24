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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сколько продлятся отключения света в воскресенье: "Укрэнерго" сообщило графики на 25 октября

В воскресенье, 25 октября, в части областей Украины снова будут действовать почасовые отключения.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в воскресенье будут продолжаться с утра до конца суток / © Фото из открытых источников

В воскресенье, 25 октября, в части областей Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Для промышленности также будут введены ограничения мощности из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Когда будут выключать свет 25 октября

По информации энергетиков, ограничения будут действовать в следующие часы:

  • 06:00–23:59 — графики ограничения мощности для промышленности;

  • 07:00–23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений будет составлять от одной до двух очередей.

В «Укрэнерго» предупреждают, что из-за последствий российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому обнародованные ограничения не исключают дальнейших корректировок.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывали в компании.

Актуальные графики для конкретных адресов следует проверять на официальных страницах местных операторов систем распределения — облэнерго.

Удары по энергетике и отключение света — последние новости

Российские атаки продолжают оказывать влияние на работу украинской энергосистемы. 23 октября после массированного обстрела одна из теплоэлектростанций ДТЭК остановила генерацию. По данным компании, оборудование станции получило существенные повреждения, а специалисты оценивали масштабы разрушений.

В тот же день после ночных атак новые обесточения зафиксировали в шести областях Украины. В частности, в Житомирской области без света остались более 900 населенных пунктов, а в других регионах энергетики возобновляли электроснабжение после ударов по инфраструктуре. Аварийные отключения и повреждения энергообъектов усложнили ситуацию в энергосистеме.

В ночь на 24 октября сообщалось также о полном блекауте в оккупированном Крыму после атаки на ключевые электроподстанции. По данным местных источников, без электроснабжения остался весь остров, а также оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

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