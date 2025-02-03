Сколько пропавших без вести военных и гражданских украинцев: названа официальная цифра

В Реестр пропавших без вести приобщают информацию о людях, проникавших в зоне боевых действий или на оккупированной территории Украины, а также в результате чрезвычайных событий или из-за событий природного, техногенного характера.

Стало известно официальное количество лиц, указанных в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах. По состоянию на 3 февраля 2025 года ведется розыск 62 948 человек.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов сказал об этом в эфире "Украинского Радио", сообщает Национальная полиция Украины.

"Это цифра, которая включает и военных, и гражданских. В настоящее время установлено местонахождение и идентифицированы тела погибших — это 10 291 человек", — заявил он.

При этом уполномоченный подчеркнул, что в Реестр приобщают информацию преимущественно в отношении людей, пропавших в зоне боевых действий или на оккупированных территориях Украины.

Также в Реестр вносят данные о лицах, исчезнувших в результате чрезвычайных событий или из-за событий природного, техногенного характера.

Напомним, сотрудники Управления уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах установили личность украинского военного, чьи изображения с отсеченной головой публикуют вражеские ресурсы.