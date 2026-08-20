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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сколько ракет накопила Россия: в ГУР назвали запасы оккупантов

Несмотря на то, что в последнее время Россия усилила ракетные атаки по Украине, арсеналы у врага не опустошаются. Напротив, РФ пробует усилить мощи собственного военно-промышленного комплекса.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ сохраняет значительный ракетный арсенал и продолжает его наращивать

РФ сохраняет значительный ракетный арсенал и продолжает его наращивать / © Associated Press

Россия имеет более 600 ракет «Оникс», более 450 «Калибров», более 120 «Цирконов», около 130 ракет для «Искандер-М» и сотни ракет других типов. В то же время, российский ВПК способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно.

Об этом изданию «Украинская правда» сообщили в ГУР.

По данным ведомства, на 5 августа запас баллистических ракет 9М723 для комплекса «Искандер-М», выделенный для российской группировки войск, составлял около 130 единиц.

Примерный запас ракет РМ-48У для комплексов С-400 оценивается в 400 единиц. Также в РФ более 600 ракет «Оникс», более 450 «Калибров», более 120 «Цирконов» и до 100 ракет Х-101.

По состоянию на июль у России было около 50 аэробаллистических ракет «Кинжал» и примерно столько же северокорейских баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

«Основной упор российского ВПК в РФ смещается в сторону массовых ракетных систем. Россия может производить более 200 крылатых и баллистических ракет в месяц», — отметили в ГУР.

Приоритет в производстве отдается ракетам комплекса «Искандер-М», ракетам Х-101 и «Калибр». РФ сохраняет высокие темпы производства и в редких случаях превышает запланированные показатели.

Ранее аналитики сообщили, что российские войска, вероятно, используют небольшое количество северокорейских баллистических ракет KN-23 при атаке на Украину. Таким образом, Москва, вероятно, пытается испытать эти ракеты на практике и повысить точность их наведения.

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