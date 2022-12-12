Сколько ракет РФ изготовила с начала полномасштабного наступления на Украину: в разведке ответили

Россия изготовила с начала полномасштабного вторжения в Украину сотни высокоточных ракет. В месяц РФ может производить около 40 новых ракет.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The New York Times.

По его словам, с начала полномасштабной войны российские оружейные заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Угроза нового ракетного обстрела Украины

Украинцев предупредили о новых ракетных ударах РФ. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предостерег, что российские оккупанты начали снова сосредоточивать стратегическую и дальнюю авиацию на аэродромах, откуда вскоре могут снова нанести удар по объектам инфраструктуры Украины.

Также он сообщил, что объявлять воздушную тревогу могут и при возможном применении россиянами баллистических ракет или иного вооружения. Людей просят прислушаться к сигналам тревоги и в случае угрозы идти к укрытиям.

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