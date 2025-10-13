Сколько ракет Tomahawk нужно Украине, чтобы уничтожить флот РФ: эксперт объяснил

Tomahawk / © Getty Images

Эффективность поставок американских дальнобойных ракет Tomahawk для Украины напрямую зависит от их количества. Одиночные партии не смогут существенно изменить ситуацию на фронте, хотя и будут иметь политическое влияние.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявил Виктор Ягун, директор Агентства по реформированию сектора безопасности и генерал-майор запаса СБУ.

Эксперт подчеркнул, что поставки только 10-30 ракет не будут иметь стратегического значения. Однако лишь массированная атака — запуск сотен ракет одновременно — способна нанести критические удары по враждебному флоту и ключевой инфраструктуре.

Ягун подчеркнул, что для достижения военного эффекта необходимо самое большое количество вооружения:

«Эффект Tomahawk в их количестве. Вот если запускать там где-то 100-200 одновременно… Как они тогда сказали, еще при Байдене, что если там что-нибудь произойдет, то мы имеем возможность там 500 Tomahawk запустить одновременно и тогда все, что ваше там в Южном округе, будет просто уничтожено вместе с Черноморским флотом. Это да, это угроза. Ну а если нам дадут их где-то штук 20-30, и мы будем по одной в день пускать… ну, это ни о чем, просто ни о чем».

Генерал также добавил, что Украина развивает собственные дальнобойные системы (Фламинго, модернизированный Нептун), что позволяет ей действовать более независимо от объемов поставок западных партнеров.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну против Украины.

Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на поставку Украине американских ракет «Томагавк» будет укреплять свою противовоздушную оборону.

Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил американскому президенту Дональду Трампу из-за поставок Украине ракет «Томагавк».