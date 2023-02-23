Сколько ракет за год Россия выпустила по Украине: в ВСУ ответили

В ВСУ говорят, что планы Кремля по захвату украинских территорий не изменились.

С начала полномасштабного вторжения, от 24 февраля 2022 года, Россия выпустила около 5 тысяч ракет по территории Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 23 февраля.

"В общей сложности с начала полномасштабной вооруженной агрессии российскими оккупационными войсками по объектам на территории Украины нанесено почти 5 тысяч ракетных и почти 3,5 тысяч авиационных ударов", — сказал он.

Кроме этого, оккупанты нанесли почти 1,1 тыс. ударов с применением беспилотников.

По словам Громова, из-за начала "высокоточного ракетного голодания" российские войска используют противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, так называемые "убийц авианосцев", для уничтожения жилых домов украинцев.

Он также отметил, что планы Кремля не изменились – Россия и далее пытается захватить ключевые города Донецкой области, а к лету – захватить Луганскую и Донецкую области.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует нанести ракетный удар на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Атаки врага ожидаются 23-24 февраля. Они будут такие же, как и раньше.

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