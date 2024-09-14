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Сколько ракетоносителей находится в Черном море: в ВМС сообщили неутешительную цифру

Сколько ракетоносителей находится в Черном море: в ВМС сообщили неутешительную цифру

"Калибры"/Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Намерения врага остаются предсказуемыми.

На утро 14 сентября в Черном море находится 16 вражеских кораблей. В частности, 7 из них являются носителями крылатых ракет "Калибр", а общий залп — до 48 ракет.

Об этом сообщили в ВМС Украины.

Добавляется, что:

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Напомним, в акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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