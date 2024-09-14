Сколько ракетоносителей находится в Черном море: в ВМС сообщили неутешительную цифру

Намерения врага остаются предсказуемыми.
На утро 14 сентября в Черном море находится 16 вражеских кораблей. В частности, 7 из них являются носителями крылатых ракет "Калибр", а общий залп — до 48 ракет.
Об этом сообщили в ВМС Украины.
Добавляется, что:
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Напомним, в акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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