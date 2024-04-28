Сколько раз оккупанты в течение полномасштабной войны обстреляли ТЭС: цифра ошеломила

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения почти 180 раз атаковали украинские ТЭС.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Если считать с начала крупномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции. Эта атака, 27 апреля, по сути, была четвертой крупной после атак 22, 29 марта и 11 апреля. Сейчас анализируем последствия этой атаки, серьезные повреждения. Четыре станции получили достаточно значительные повреждения", — подчеркнул Дмитрий Сахарук.

Напомним, что в Украине состояние энергосистемы остается в сложном, но стабильном состоянии. Энергетики пытаются ее контролировать, несмотря на то, что оккупанты нанесли значительные повреждения.

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