Украина
600
1 мин

Сколько раз совершены нападения на военных ТЦК: Сухопутные войска назвали шокирующую цифру

Четверо военных погибли при исполнении служебных обязанностей.

Светлана Несчетная
ТЦК

ТЦК / © ТСН

На военнослужащих ТЦК и СП с начала полномасштабной русско-украинской войны совершили 272 нападения. Четверо военных погибли при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ в ответе на запрос «Украинской правды».

Всего с начала полномасштабной войны совершено 272 нападения на военных ТЦК и СП. В отношении 205 из них продолжаются досудебные расследования.

По состоянию на декабрь 2025 года четыре военнослужащих ТЦК и СП погибли во время исполнения служебных обязанностей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Напомним, в Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК.

600
