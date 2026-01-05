- Дата публикации
Категория
- Украина
Сколько раз совершены нападения на военных ТЦК: Сухопутные войска назвали шокирующую цифру
Четверо военных погибли при исполнении служебных обязанностей.
На военнослужащих ТЦК и СП с начала полномасштабной русско-украинской войны совершили 272 нападения. Четверо военных погибли при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ в ответе на запрос «Украинской правды».
Всего с начала полномасштабной войны совершено 272 нападения на военных ТЦК и СП. В отношении 205 из них продолжаются досудебные расследования.
По состоянию на декабрь 2025 года четыре военнослужащих ТЦК и СП погибли во время исполнения служебных обязанностей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Напомним, в Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК.