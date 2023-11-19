Сколько раз уклонисты предлагали пограничникам взятку и на какую сумму: в ГПСУ подсчитали

Уклонисты предлагали пограничникам взятки более 800 раз на общую сумму более 3 миллионов гривен.

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения почти 20 тысяч мужчин незаконно уехали из Украины.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, какие схемы придумывают уклоняющиеся, чтобы убежать за границу.

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"Есть два способа незаконно пересечь границу: вне пунктов пропусков, или так называемая "зеленая зона". Также нарушители пытаются пересечь границу и на самих пунктах пропуска, но там, как правило, они пытаются использовать поддельные документы, или дать взятку пограничниками", – говорит Демченко.

По словам Демченко, с начала полномасштабного вторжения и по сей день инспекторам пограничной службы уклонисты предлагали взятки более 800 раз. Общая сумма взяток – более 3 миллионов гривен.

Также в последнее время участились случаи, когда военнообязанные пытаются "незаметно" покинуть Украину, используя особенности авто: спрятаться в багажнике, спальных отделениях грузовиков и т.д.

"Эти попытки разоблачаются. Оперативно работает разведывательный блок, заранее выявляющий желающих нелегально пересечь границу", – заверил Демченко.

Ранее сообщалось, что на Одесщине "сваха" организовала схему бегства уклонистов за границу с помощью фиктивных браков.

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