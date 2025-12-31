Сколько раз в 2025 году звучала сирена: статистика воздушных тревог по каждой области

Воздушная тревога / © tsn.ua

В 2025 году воздушная тревога звучала не менее 19 033 раза. Больше всего сигналов зафиксировано в Харьковской области — 2020.

Об этом сообщает United24.

Статистика воздушных тревога по областям Украины

Волынская — 145

Львовская — 140

Закарпатская — 126

Ивано-Франковская — 133

Черновицкая — 142

Тернопольская — 152

Ровенская — 188

Хмельницкая — 227

Винницкая — 358

Житомирская — 393

Киевская — 294

Черниговская — 1152

Сумская — 1793

Харьковская — 2020

Донецкая — 1419

Запорожская — 1807

Херсонская — 1002

Николаевская — 928

Одесская — 845

Кировоградская — 942

Полтавская — 1284.

По данным United24, Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет разных типов и более 100 000 дронов.

«Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и утраты среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание», — пишут журналисты.

Напомним, ночью 31 декабря РФ атаковала Украину БПЛА.