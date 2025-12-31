ТСН в социальных сетях

Украина
242
1 мин

Сколько раз в 2025 году звучала сирена: статистика воздушных тревог по каждой области

Рекордное количество сирен 2025 прозвучало для жителей Харьковской, Запорожской и Сумской областей.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

В 2025 году воздушная тревога звучала не менее 19 033 раза. Больше всего сигналов зафиксировано в Харьковской области — 2020.

Об этом сообщает United24.

Статистика воздушных тревога по областям Украины

  • Волынская — 145

  • Львовская — 140

  • Закарпатская — 126

  • Ивано-Франковская — 133

  • Черновицкая — 142

  • Тернопольская — 152

  • Ровенская — 188

  • Хмельницкая — 227

  • Винницкая — 358

  • Житомирская — 393

  • Киевская — 294

  • Черниговская — 1152

  • Сумская — 1793

  • Харьковская — 2020

  • Донецкая — 1419

  • Запорожская — 1807

  • Херсонская — 1002

  • Николаевская — 928

  • Одесская — 845

  • Кировоградская — 942

  • Полтавская — 1284.

По данным United24, Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет разных типов и более 100 000 дронов.

«Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и утраты среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание», — пишут журналисты.

Напомним, ночью 31 декабря РФ атаковала Украину БПЛА.

