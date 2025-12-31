- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько раз в 2025 году звучала сирена: статистика воздушных тревог по каждой области
Рекордное количество сирен 2025 прозвучало для жителей Харьковской, Запорожской и Сумской областей.
В 2025 году воздушная тревога звучала не менее 19 033 раза. Больше всего сигналов зафиксировано в Харьковской области — 2020.
Об этом сообщает United24.
Статистика воздушных тревога по областям Украины
Волынская — 145
Львовская — 140
Закарпатская — 126
Ивано-Франковская — 133
Черновицкая — 142
Тернопольская — 152
Ровенская — 188
Хмельницкая — 227
Винницкая — 358
Житомирская — 393
Киевская — 294
Черниговская — 1152
Сумская — 1793
Харьковская — 2020
Донецкая — 1419
Запорожская — 1807
Херсонская — 1002
Николаевская — 928
Одесская — 845
Кировоградская — 942
Полтавская — 1284.
По данным United24, Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет разных типов и более 100 000 дронов.
«Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и утраты среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание», — пишут журналисты.
Напомним, ночью 31 декабря РФ атаковала Украину БПЛА.