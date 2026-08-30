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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сколько реактивных дронов может лететь в Украину ежедневно: эксперт назвал конкретную цифру

Российские оккупанты существенно изменили тактику воздушного террора и делают ставку на скоростные реактивные беспилотники, которые сложнее перехватить.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Россияне избрали тактику усиления террора

Россияне избрали тактику усиления террора / © Associated Press

Россия все активнее применяет против Украины реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости сложнее перехватывать традиционные средства ПВО. Статистика последних налетов показывает высокую интенсивность воздушного террора, однако защитники эффективно нейтрализуют угрозу.

Об этом в эфире Вчер.LIVE сообщил авиаэксперт Валерий Романенко.

«Россия выпустила в сутки 140 БпЛА, из них — 100 реактивных дронов. Вот показатели в ближайшие сутки», — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует выйти на производство тысячи дальнобойных дронов в день. Они необходимы для ответов на атаки России.

«Задача — тысяча дронов для дальнобойных санкций в день против России. Сейчас в среднем 300 плюс наших дальнобойных санкций должно быть больше. Совершенно конкретная цель есть, и выполним эту задачу», — заверил украинский президент.

Руководитель управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Россия стремительно наращивает использование беспилотников с реактивными двигателями при регулярных атаках на украинские города. В некоторых случаях доля таких скоростных воздушных целей уже достигает двух третей от общего количества запущенных дронов-камикадзе.

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