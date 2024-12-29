Сколько решений об инвалидности МСЭК уже сочли недействительными: в Минздраве ответили

Минздрав уже проверил около 1000 случаев, из которых у 188 человек решение об инвалидности отменили.

Министерство здравоохранения Украины получило более 2000 дел от правоохранителей по поводу возможных фальшивых инвалидностей, выданных медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК).

Как сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко вэфире телемарафона, Минздрав уже проверил около 1000 случаев, из которых у 188 человек решение об инвалидности отменили, а 388 человек направили на повторный осмотр.

"Этот процесс показывает, что рано или поздно все становится явным. Призываю врачей в экспертных группах работать исключительно в правовом поле", — отметил Ляшко в эфире национального телемарафона.

Напомним, что с 2025 года вступают в силу новые правила повторного осмотра для людей с инвалидностью. Согласно обновлениям, сроки оценки были продлены, а некоторые категории лиц освобождаются от его прохождения.