Сколько РФ тратит на войну: Зеленский назвал потрясающую цифру

Владимир Зеленский / © Associated Press

Путинский режим тратит 350 миллиардов долларов на войну против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский для Fox News. Правда, глава государства не уточнил, за какой период времени тратится эта сумма.

«Россия сейчас тратит 350 миллиардов долларов только на военные цели — эту войну и свой оборонный сектор. Поэтому они производят так много дронов, дорогих ракет, артиллерийских снарядов и т.д. И вкладывают большие деньги в контракты с Северной Кореей. Кстати, они помогают Северной Корее укреплять армию. Поэтому санкции очень важны», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, санкции и отказ от покупки российских энергоносителей должны остановить военное финансирование России и перекрыть каналы международного сотрудничества, позволяющие Путину подпитывать свой военно-промышленный комплекс.

