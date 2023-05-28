Сколько россиян получили визы на въезд в Украину: в ГПСУ назвали количество

С начала введения Украиной визового режима с РФ 37 гражданам страны-агрессора предоставили разрешение на въезд в наше государство.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Для граждан Российской Федерации действует визовый режим. Только имея визу, а также подтвердив цель своего пребывания в Украине, они могут пересечь границу. По состоянию на начало мая только 37 граждан РФ получили визу. Из них 25 человек, преимущественно женщины и дети, пересекли украинский границу", – сказал Демченко.

Напомним, 17 июня 2022 года президент Владимир Зеленский заявил о введении визового режима для граждан РФ. Визовый режим с Россией официально вступил в силу 1 июля 2022 года.

С начала полномасштабного вторжения украинское посольство и консульства в России не работают – визу можно получить через компанию-международного оператора, имеющую представительства в 8 российских городах.

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