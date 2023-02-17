Сколько российская армия и ЧВК "Вагнер" потеряли солдат на войне в Украине: данные британской разведки

Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была объявлена "частичная мобилизация" в РФ.

Армия РФ и частные военные компании потеряли за год войны в Украине около 200 тысяч человек. Среди них – до 60 тысяч убитых.

Такие данные наводит разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

По данным британской разведки, силы Минобороны России и частных военных подрядчиков (ЧВК) потеряли от 175 до 200 тысяч человек с полномасштабного начала вторжения в Украину, среди которых от 40 до 60 тысяч были убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация" в РФ.

"По современным меркам эти цифры являются высоким соотношением убитых и раненых", — отмечают в Минобороны Британии.

В британской разведке полагают, что такое количество потерь РФ может быть связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил.

"Артиллерия почти наверняка стала причиной большинства потерь России", — говорится в сообщении

Напомним, по данным Генштаба ВСУ российские потери от 24 февраля прошлого года достигли около 141 260 человек. За предыдущие сутки враг потерял 800 своих военных.

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