Сколько российских оккупантов попали в ад прошлых суток: цифры шокируют

Российские военные / © Укрінформ

Реклама

По состоянию на 30 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 330 290 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Потери врага на 30 апреля 2026 года

личного состава — около 1 330 290 (+1 470) человек

танков — 11 901 (+7) ед.

боевых бронированных машин — 24 493 (+7) ед.

артиллерийских систем — 40 944 (+119) ед.

РСЗО — 1 756 (+1) ед.

средства ПВО — 1356 (+2) ед.

самолетов/aircraft — 435 (+0) ед.

вертолетов — 352 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 263 360 (+1 327) ед.

крылатые ракеты — 4579 (+0) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 92 606 (+375) ед.

специальная техника — 4 148 (+2) ед.

Напомним, на днях президент Финляндии Александер Стубб обнародовал безумные потери РФ в войне против Украины. По его данным, Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла вчетверо больше военных, чем Украина. За последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила на фронте от 30 до 35 тысяч россиян.

Реклама

Новости партнеров