Сколько российских танков бойцы ВСУ ликвидировали за 4 дня: цифра впечатляет

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили 25 танков россиян за 4 дня. За последние сутки в металлолом преобразовано 8 единиц техники.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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Как отметил Евлаш, за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении уничтожено 28 образцов вооружения и военной техники противника, среди которых:

семь танков Т-72;

один Т-90;

самоходный миномет "Тюльпан";

ЗРК "Стрела-10".

Произошло 14 боевых столкновений. Наши защитники ликвидировали 148 захватчиков.

"Артиллерией и минометами россияне рекордные 774 раза открывали огонь по нашим позициям. 15 раз они применили авиацию", – детализировал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 281 700 солдат по состоянию на утро 7 октября 2023 года. За сутки было уничтожено 610 оккупантов.

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