Сколько российских захватчиков попали в ад за прошлые сутки: Генштаб обновил данные

Российские военные / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 180 оккупантов. Также захватчики потеряли немало техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Потери РФ на 28 апреля 2026 года

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны до 28 апреля 2026 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 327 640 (+1 180) человек

танков — 11 892 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 24 483 (+16) ед.

артиллерийских систем — 40 771 (+34) ед.

реактивных систем залпового огня — 1755 (+2) ед.

средств противовоздушной обороны — 1354 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 260 258 (+1 039) ед.

крылатых ракет — 4579 (+0) ед.

кораблей и катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 91 986 (+276) ед.

специальной техники — 4 141 (+5) ед.

Напомним, ситуация на фронте остается сложной — российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, несмотря на усиление атак Силы обороны Украины, сдерживают врага благодаря взвешенному планированию, инновационным решениям и эффективному применению вооружения.

