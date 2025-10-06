Сколько САУ "Богдана" Украина производит в месяц: Зеленский назвал цифру

СОУ «Богдана» / © commons.wikimedia.org

Украина уже производит 40 САУ «Богдана» в месяц. Несмотря на все сложности, Украина создает национальный оборонный продукт, который по части параметров уже опережает многие другие в мире.

Об этом заявил президент Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий, передаетЦензор.НЕТ.

«Мы смогли рекордно быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших „Богдан“ мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат. Спасибо производителям», — отметил глава государства.

Также, по словам Зеленского, в прошлом году Украина произвела и поставила на фронт 2,4 млн. минометных и артиллерийских боеприпасов разного калибра.

«Украинцы, безусловно, первые в Европе в развитии и применении дронов. Украинские морские дроны стали глобальной оборонительной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, необходимую для устойчивости нашего государства и защиты наших городов», — добавил он.

