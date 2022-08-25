Сколько школ в Украине готовы к очному обучению: ответ министра образования

В настоящее время проверено уже 23 тысячи учебных заведений, что составляет почти 93% от общего количества.

По результатам проверок, более половины проверенных школ готовы к обучению в очной форме.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем Телеграме.

"Второй месяц подряд во всех регионах страны активно продолжается работа комиссий по осмотру защитных сооружений учебных заведений. К проверкам привлечены специалисты ГСЧС, структурные подразделения по вопросам гражданской защиты, департаменты образования и науки местных военных администраций, органы местного самоуправления", — отметил Шкарлетт.

По его словам, по состоянию на 25 августа 2022 проведен осмотр более 23,5 тыс. учебных заведений, что составляет почти 93% от общего количества. Согласно результатам проверок, 51% учебных заведений готовы к обучению в очной форме.

Самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в традиционном формате в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.

Относительно заведений общего среднего образования, спецкомиссии провели обследование 96% школ, из которых 59% имеют защитные сооружения.

"Еженедельный показатель готовности заведений к безопасному обучению растет. Совместными усилиями делаем все возможное, чтобы дети получали качественное образование в безопасных условиях", — подчеркнул министр.

Напомним, в столице для очного обучения детей откроют только школы, где обустроены простейшие укрытия. Учреждения же, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн-формате.

Готовы ли учителя к новому учебному году и какая форма обучения лучшая – проректор Лилия Гриневич

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