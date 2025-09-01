Сколько школ в Украине ликвидировали или снизили их степень с 1 сентября

«Пустые парты»: как недостаток учащихся закрывает украинские школы / © pixabay.com

По состоянию на начало нового учебного года в Украине более 400 школ прекратили существование или снизили свою степень из-за недостаточного количества учащихся.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире телемарафона.

Она напомнила, что с 1 сентября 2025 г. школы, в которых количество учеников меньше 45, перестали получать государственное финансирование. Однако сразу оправдалось, что это не МОН инициирует закрытие малокомплектных учебных заведений, а органы местной власти.

«На весну 2024 года у нас было 525 учебных заведений по всей Украине, которые были меньше 45 детей. А по состоянию на сейчас 457 пошли по разным путям», — отметила замминистра.

Это ликвидация заведения с организацией подвоза в другую школу или снижение степени до «девятилетки» или начальной школы. На начальную школу не распространяется требование о 45 учащихся.

Учредители еще 57 школ (то есть местные власти) решили финансировать их за свой счет.

Напомним, с 1 сентября 2025 года правительство прекратило финансировать за государственный счет школы, где учится менее 45 учеников.