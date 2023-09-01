Сколько школьников вернется за парты и в чем проблема "дистанционки": ответ Лисового

Сегодня из 3 миллионов 951 тысячи школьников очно у нас будут учиться 45%.

Для предоставления качественного образования нам нужно значительно повысить процент очного обучения. Сегодня к очной учебе в Украине привлечены 45% детей.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

"Мы ставили перед собой задачу преодоления образовательных потерь. И конечно, что для предоставления качественного образования нам нужно значительно повысить процент очного обучения. Сегодня из 3 миллионов 951 тысячи школьников очно у нас будут учиться 45%. 30% будут учиться в смешанной форме и только 25% - совсем дистанционно. Когда мы говорим о дистанционном образовании, мы же понимаем, что оно удобно, оно безопасно в определенной степени и безопаснее, чем очное обучение, но оно не позволяет получить очень многих знаний и навыков, и самое главное - оно не способствует, к сожалению, и психосоциальному развитию ребенка”, - рассказал Оксен Лисовый.

По его словам, психосоциальное развитие относится именно к образовательным потерям. Исследования показывают, что мотивация учеников, которые обучаются дистанционно, ниже, чем мотивация учеников, обущающихся очно.

"Также наши исследования показывают, что, например, в сельских регионах дети, которые учатся дистанционно, показывают худшие результаты. Мы понимаем, что возвращение к очному обучению безальтернативно, хотя, безусловно, дистанционные технологии, разработанные для обучения, будут неотъемлемой частью обучения в будущем. Из 12 975 школ у нас 45% школ, которые выйдут чисто в очный формат”, - отметил министр образования и науки.

Напомним, что министр образования и науки Оксен Лисовый отметил, что для изменения системы образования в Украине нужно постоянно заниматься трансформацией сразу всех отраслей.