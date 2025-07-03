Сколько штрафов одновременно могут выписать военнообязанному: ответ ТЦК

Штраф. / © ТСН.ua

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В Украине могут одновременно зафиксировать несколько административных правонарушений по военнообязанному. Впрочем, штраф будет только один – за самое серьезное.

Об этом сообщил руководитель юридической службы Херсонского ТЦК и СП Сергей Мякенький, сообщает РБК-Украина.

По статье 36 Кодекса об админправонарушениях, если один человек совершил сразу несколько нарушений, например, не обновил учетные данные до 16 июля 2024-го, не появился по повестке или не прошел повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня - каждое из них оформляется отдельно.

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Однако, по словам представителя ТЦК и СП, "административное взыскание налагается в пределах санкции наиболее существенного правонарушения". То есть даже если нарушений несколько, штраф будет один.

"Учитывая, что как по статье 210, так и по статье 210 экз. КУоАП минимальный штраф - одинаковый, а это 17 тысяч гривен, - взыскание будет наложено только одно, даже если зафиксировано несколько правонарушений одновременно", - пояснил Сергей Маякенький.

Как сообщалось, в Министерстве обороны Украины планируется цифровизировать весь процесс взаимодействия граждан с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Речь идет о полном переводе всех этапов военного учета в онлайн-формат.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация. Многие военнообязанные могут оказаться в списке разыскиваемых ТЦК.

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