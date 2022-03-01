"Сколько слез и страданий принес Путин": в Сети показали фото и видео обстрелянного ракетами Харькова

Две ракеты прилетели на площадь Свободы.

Во вторник, 1 марта, российская армия выпустила две крылатые ракеты "Калибр" на площади Свободы в Харькове.

Фото разрушений опубликовал на своей странице в Телеграм-канале советник МВД Дмитрий Геращенко.

Сейчас известно о по меньшей мере десяти погибших, а также более 30 пострадавших. На месте работают спасатели.

"Мой родной любимый Харьков! Боже, сколько слез и страданий тебе принес этот уродец Путин", — написал он.