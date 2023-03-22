Сколько служить мобилизованным: ВР внесла изменения в закон о воинской обязанности

Закон готовят на подпись спикеру парламента Руслану Стефанчуку и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №8169 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы", который, в частности, предусматривает то, что срок военной службы для мобилизованных будет определяться отдельным решением президента.
Об этом стало известно с карточки законопроекта.
Этим законопроектом Совет, в частности, внес изменения в закон о воинской обязанности и военной службе и уточнил сроки службы для мобилизованных.
Согласно принятым изменениям, ч.7 ст. 23 этого закона граждане, призванные на военную службу, имеют следующие сроки военной службы в календарном исчислении: (...) для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, – к срокам, определенным решением Президента Украины, в том числе в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации”.
Ранее в законе было указано — "до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации".
Более того, на сайте парламента указано, что этот законопроект урегулирует "некоторые нормы по установлению, изменению или прекращению правовых отношений между государством и гражданами Украины в вопросах выполнения последними воинской обязанности, в частности связанных с подготовкой граждан к военной службе, их припиской к призывным участкам, призывом на военную службу и прохождением ими срочной военной службы".
Также инициативой предусмотрено
- введение испытания после принятия военной службы по контракту;
- установление сроков прохождения военной службы по контракту от одного до 10 лет из-за исключения соответствующего положения по шестимесячному сроку;
- согласование положения статьи об увольнении военнослужащих с военной службы с ранее принятыми законами.
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