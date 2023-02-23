Сколько солдат Россия способна ежемесячно перебрасывать на линию фронта в Украину: аналитик ответил

Австрийский военный аналитик рассказал о потерях РФ на войне, а также о количестве военных, которые она сможет ежемесячно отправлять в Украину.

Точное количество потерь россиян в войне против Украины – неизвестно. Враг еще сможет долго держаться. Благодаря объявленной в РФ мобилизации Россия может ежемесячно перебрасівать на линию фронта от 14 до 15 тысяч военных.

Такое мнение высказал австрийский военный аналитик Том Купер в интервью Фактам недели ICTV.

"Во-первых, приблизительную оценку количества (потерь – ред.) мы имеем только на основе каких-либо фото- и видеоподтверждений. Вполне возможно, что даже россияне не знают точно, сколько войск они потеряли. Поэтому то, что мы получаем в этом отношении, я считаю, это оценками и на самом деле я не считаю их надежными цифрами. Во-вторых, как долго они могут удерживать такой уровень потерь — явный или заявленый? Очевидно, очень долго. Потому что, например, украинским Вооруженным силам понадобилось примерно 6 месяцев борьбы, чтобы истощить начальные российские вооруженные силы, вошедшие в Украину в период между февралем и апрелем прошлого года. Следовательно, чтобы исчерпать эту силу, понадобилось полгода", — сказал он.

Эксперт отметил, что в сентябре Путин объявил мобилизацию, которая продолжается. По его словам, это означает, что ежемесячно Россия может опрокидывать на линию фронта от 14 до 15 тысяч военных.

"Это тот темп, который Путин может держать долго, по крайней мере еще год. Но всякий раз, когда россияне несут потери, они теряют офицеров и унтер-офицеров, необходимых для управления такой огромной армией, что в свою очередь означает, что их способность продолжать мобилизацию собирается уменьшаться. Таким образом, до конца этого года при таком наборе потерь, какими бы они ни были, они станут неспособными оперировать свыше, скажем, 300 тысячами военными Украины", — сказал Купер.

По его словам, потери Украины тоже немалые, однако ей удается сдерживать враждебное наступление так долго. Эксперт отметил, что Украина наращивала свои силы уже перед войной.

"Также Украина имеет широкую поддержку НАТО по логистике, разведке и т.д. И теперь уже один год опыта и гораздо меньшие потери, чем у россиян. В частности, украинская логистическая система за этот год войны почти не понесла потери, в отличие от российской. Поэтому это означает, что у Украины нет таких проблем. Прошлым летом было уже 700 тысяч человек, так что проблема не в людях, а в организации. Проблемой является тяжелое вооружение и боеприпасы в частности. Украине их не хватает. Ведь артиллерия – это то, что наносит врагу большие потери. Это то, что доминирует в этой войне", – сказал аналитик.

По его мнению, пока Украина не получит больше артиллерии и воздушных боеприпасов, до тех пор не сможет рассчитывать на проведение успешных контрнаступлений против россиян или даже на остановку их продвижения, как бы медленным оно ни было.

Напомним, в ВСУ рассказали, сколько ракет и беспилотников Россия выпустила за год по Украине и сколько нанесла авиаударов.

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