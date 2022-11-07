Сколько соли нужно при засолке капусты – на 3-литровую банку, на 1 кг овощей

Сколько соли нужно на один кг капусты, какое количество соли нужно, чтобы приготовить трехлитровую банку, сколько класть на ведро, читайте в материале ТСН.ua

Капусту можно солить в разных емкостях, чаще для этого выбирают 3-литровые стеклянные банки и эмалированные ведра. Кроме шинковки разной толщины, кочаны капусты можно солить целиком или большими кусками. Для того чтобы приготовить вкусную квашеную капусту, главное, что следует учитывать – количество каждого ингредиента, в первую очередь, соли. Кроме соли и специй, в капусту в некоторых рецептах добавляют нашинкованную морковь, специи. Овощи следует тщательно перетереть и плотно уложить в чистую емкость, чтобы стимулировать появление сока и развитие молочнокислых бактерий.

Сколько соли и моркови нужно добавить в капусту

Количество соли для приготовления традиционного рецепта капусты указывается на уже нарезанную капусту или капусту кусочками и составляет 25 г или 1 ст. л на 1 кг овоща. Соль нужно брать не йодированную, можно как большого, так и мелкого помола.

Во многих рецептах добавляют морковь. Считается, что масса добавок не должна превышать десятую часть основных овощей – на 1 кг берут до 100 г моркови (небольшую морковку).

Сколько соли нужно на 3-литровую банку

Обычно на одну трехлитровую банку уходит от 2 до 3 килограммов овощей. Количество капусты зависит от того, как будут нашинкованы капустные листья — чем больше кусочки, тем меньше овощей поместится в банку. Овощи должны полностью заполнить объем банки, чтобы процесс брожения был непрерывным и равномерным. Поэтому для заготовки 1 банки понадобится всыпать около 50-70 г соли, а это около 2-3 столовых ложек. Моркови можно натереть 150-200 г.

Сколько нужно класть соли на ведро

Для приготовления квашеной капусты часто используют ведра объемом 5 л. Для заполнения такой емкости потребуется около 5 кг овощей и 4-5 ложек соли.

Сколько соли класть в рассол, при засолке кочерыжками, кусками капусты.

Для засолки капусты с рассолом в расчете на 2 кг требуется 1,5 л воды, 2 ст. л соли, 2 ст. л сахара. также добавить перец и лавровый лист.

При засолке капусты целыми початками диаметром до 30 см популярны два варианта – 250 г соли или 400 г соли на 10 л воды.

Рассол на 10 кг капусты для засолки большими кусками обычно готовят из 7 л воды и 250 г соли.

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