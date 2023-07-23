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Сколько средств ПВО нужно для защиты Украины от ударов с воздуха – подсчеты эксперта

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Сколько средств ПВО нужно для защиты Украины от ударов с воздуха – подсчеты эксперта

В Украине нужно в десять раз увеличить количество средств ПВО, чтобы защитить большинство территории от ударов с воздуха

Из всех украинских городов неплохо защищен от ударов с воздуха только Киев.

Все средства противовоздушной обороны могут защитить 10-15 процентов территории Украины, поэтому увеличение их количества вдвое не помешает России наносить разрушительные удары с воздуха.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"4 Patriot могут защитить 25 процентов Швейцарии. Как считаете, сколько процентов могут защитить 2 Patriot в Украине? Я считаю, что у нас всеми средствами противовоздушной обороны Украина защищена если на 10-15 процентов, то это хорошо... Я беру очень оптимистично..." — заметил он.

Алексей Гетьман подчеркнул, что из всех украинских городов неплохо защищен от ударов с воздуха только Киев, а для того, чтобы сделать большинство территории страны безопасным, нужно увеличить количество средств ПВО, которые нам передают наши партнеры, не вдвое, а примерно в 10 раз.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинским военным удалось решить задачу защиты столицы от воздушных ударов и назвал города, где ужесточают работу противовоздушной обороны.

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Дата публикации
Просмотры
8957
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