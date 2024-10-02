Сколько средств СНБО предлагает выделить в 2025 году на нужды обороны

Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению расходов на оборону на 2025 год
Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны по оборонному бюджету на 2025 год.
Об этом говорится в указе главы государства.
Часть решения СНБО засекречена. Согласно опубликованной информации, правительство должно:
- Предусмотреть на следующий год финансирование сектора безопасности и обороны на уровне не менее 26,3% ВВП. Финансирование потребностей сектора безопасности и обороны должно составлять не менее 2 223 042,4 млн гривен;
- Обеспечить возможность увеличения в 2025 году расходов по нацбезопасности и обороне с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства.
- Принять меры для того, чтобы в 2025 году была первоначально профинансирована деятельность субъектов сектора безопасности и обороны Украины по ряду направлений, в частности, развитию сектора по стандартам НАТО и ЕС, поддержка и увеличение способностей ВСУ и защита объектов критической инфраструктуры.
- Принять меры для обеспечения своевременного финансирования на выплату денежного довольствия военных, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- Обеспечить информирование аппарата СНБО ежемесячно до 15 числа состояния финансирования сектора безопасности и обороны.
Ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев заявил, что в Украине нужно повышать не только военный сбор, но и НДС.
Читайте также:
- Повышение налогов в Украине: кто и сколько будет платить с октября
- Повышение налогов в Украине: кто освобожден от уплаты военного сбора
- Экономическое бронирование – введут или нет в этом году: что об этом говорят в парламенте