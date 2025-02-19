Сколько США потратили на помощь Украине: Зеленский назвал цифру

Зеленский подчеркнул, что США не потратили на помощь Украине 500 млрд. долларов.

Украине война обошлась в 320 млрд дол. Из них 120 млрд дал народ Украины, налогоплательщики, и 200 млрд — США и ЕС. Речь идет о пакете оружия.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 февраля.

Как детализировал Зеленский, всего США предоставили нам около 67 млрд. оружия и 31,5 млрд. прямая финансовая помощь в бюджет.

"Безусловно, мы благодарны за все эти гуманитарные программы. Но это нельзя начислять... "Вот все стоило 500 млрд и верните нам 500 млрд минералами или еще чем-нибудь". Это несерьезный разговор", — считает украинский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что президент Зеленский "не знает где половина денег, которые выделили Украине США". Поэтому глава Белого требует объяснить, куда делись американские деньги или вернуть их.

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