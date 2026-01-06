Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры: цена по областям

Аренда квартиры / © iStock

Стоимость аренды жилья в Украине продолжает трансформироваться. Пока западные регионы остаются самыми дорогими, в центральных областях фиксируют стремительный скачок цен.

Об этом свидетельствуют свежие данные аналитического центра DIM.RIA.

Где самая дорогая аренда?

Закарпатская область уверенно удерживает статус самого дорогого региона для арендаторов. Средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет 18 450 грн.

В пятерку лидеров по уровню цен также вошли:

Львовская область

Киев

Киевская область

Волынская область

Рекорды роста: Черкасщина и Полтавщина

Наибольшую динамику цен по сравнению с концом 2024 продемонстрировали области в центральной части Украины. Эксперты связывают это с изменением внутренних миграционных потоков.

Топ-3 области по темпам подорожания:

Черкасская обл. — +56% (средняя цена — 13 250 грн). Кировоградская обл. — +45% (8 000 грн). Полтавская обл. — +29% (11 000 грн).

Где жить дешевле всего?

В отличие от общего тренда, в прифронтовых регионах и на юге цены остаются минимальными или даже демонстрируют падение. В частности, в Херсонской области стоимость аренды за год снизилась на четверть (-25%) и сейчас составляет в среднем 3 000 грн за «единицу».

Самые дешевые варианты аренды:

Херсонская область — 3 000 грн.

Харьковская область — 5 000 грн.

Николаевская область — 5 500 грн.

Запорожская область — 6 000 грн.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры

