Сколько стоит выйти из буса и помещения ТЦК: Лубинец назвал шокирующие суммы

Лубинец озвучил суммы взяток во время мобилизации / © twitter.com

Реклама

За «выход из буса» мобилизованные или их родственники платят работникам ТЦК $10 тыс. взятки, а если их уже доставили в военкомат, то эта сумма становится вдвое больше.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Новости. Live».

«Система ТЦК сейчас превратилась в то, что у физически здорового человека, которого нужно мобилизовывать, просто берут деньги — человек откупается. Об этом все знают. Есть даже ставки, сколько нужно заплатить в бусе. Ставка вдвое больше — в помещении ТЦК. Мне рассказывают о (взятках — Ред.) $10 тысяч — из буса, $20 тысяч — из помещения ТЦК. И так можно каждый день платить. Это чтобы просто тебя выпустили. А завтра тебя могут снова поймать», — говорит омбудсмен.

Реклама

По его мнению, главная проблема в том, что откупается одна часть общества, другая часть не имеет на это ресурса и идет воевать. А работникам ТЦК в свою очередь нужно выполнить план, поэтому они берут всех подряд.

«С диагнозами берут людей 59 лет, 58 лет, 57 лет», — отмечает Лубинец.

Отдельно омбудсмен привел пример из Закарпатской области. По его словам, 59-летний мужчина, который прибыл на лечение и имел соответствующие медицинские документы, мобилизован.

«У нас есть случай в Закарпатье — 59 лет. Человек приехал на лечение. Из поезда выходит человек с медицинскими документами, приехал на лечение на Закарпатье. Его тут же встречают на перроне работники ТЦК и СП. Человек передает медицинские документы. Как нам рассказывал человек, посмотрели медицинские документы, выбросили. Человека мобилизовали», — говорит Лубинец.

Реклама

По его словам, 5 воинских частей отказались принимать этого мужчину на службу. Потому его записали в состав районного ТЦК и СП.

«Когда приехал туда мой представитель по Закарпатью, человека привели к нам показать. Человек в гражданской одежде. Это при том, что уже две недели он военный. И совершенно понятный вопрос — если человек военный, то где военная форма? Чем человек занимается? А человека пытаются все равно, есть такой срок, чтобы кто то купил из воинских частей. Ждут покупателей», — добавил Лубинец.

Ранее Дмитрий Лубинец раскрыл потрясающие факты пыток и сокрытие смертей мобилизованных в помещениях ТЦК.

Новости партнеров