Сколько студентов сегодня учится в украинских вузах: ответ министра образования

Сергей Шкарлет отметил, что 52 города из 32 стран мира дали возможность украинским детям, временно находившимся за границей, поступать в заведения высшего образования Украины.

Сегодня в украинских заведениях высшего образования учится около 415 тысяч студентов.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире информационного телемарафона.

"Мы сегодня имеем по разным образовательным программам почти 415 тысяч человек, которые поступили по разным формам образования. По бакалавриату — более 225 тысяч, на магистратуру — почти 189 тысяч поступило, из них 118 тысяч поступило на места государственного заказа. Более 100 тысяч поступили в учреждения профессионального высшего образования, более 85 тысяч поступили в учреждения профтехобразования. Это именно те дети, которые будут учиться в наших учреждениях высшего, профессионального, высшего и профессионально-технического образования. И это именно наши дети, которые будут отстраивать Украину после нашей победы", – сказал он.

Также министр отметил, что 52 города из 32 стран мира дали возможность украинским детям, временно находившимся за границей, поступать в высшие образования Украины. И этим правом воспользовались почти 29 тысяч выпускников 11 классов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 21 октября, что часть украинских студентов переведут на бюджет.

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