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- Украина
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Сколько священников получили бронь от мобилизации: ответ Госэтнополитики
По состоянию на сегодняшний день 7726 религиозных организаций признаны критически важными.
В Украине около 2,3 тысячи священнослужителей, которые являются руководителями религиозных организаций, были забронированы от мобилизации.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести, передает «Интерфакс-Украина».
«…27.06.2025 ГЭСС было начато бронирование священнослужителей-руководителей религиозных организаций. По состоянию на дату этого ответа процедуру бронирования прошли 2285 священнослужителей-руководителей религиозных организаций», — говорится в ответе Госэтнополитики.
Также Госэтнополитики напоминает, что на сегодня 7726 религиозных организаций признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Напомним, в декабре 2024 года Кабинет министров Украины предоставил религиозным конфессиям право бронировать священнослужителей. Командование Сухопутных войск ВСУ объяснило, какие требования нужно выполнить, чтобы получить бронь священнику.
Ранее в ТЦК рассказали, мобилизуют ли клириков УПЦ Московского патриархата.