Сколько священников получили бронь от мобилизации: ответ Госэтнополитики

Бронирование священнослужителей 2025 / © unsplash.com

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В Украине около 2,3 тысячи священнослужителей, которые являются руководителями религиозных организаций, были забронированы от мобилизации.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести, передает «Интерфакс-Украина».

«…27.06.2025 ГЭСС было начато бронирование священнослужителей-руководителей религиозных организаций. По состоянию на дату этого ответа процедуру бронирования прошли 2285 священнослужителей-руководителей религиозных организаций», — говорится в ответе Госэтнополитики.

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Также Госэтнополитики напоминает, что на сегодня 7726 религиозных организаций признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, в декабре 2024 года Кабинет министров Украины предоставил религиозным конфессиям право бронировать священнослужителей. Командование Сухопутных войск ВСУ объяснило, какие требования нужно выполнить, чтобы получить бронь священнику.

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