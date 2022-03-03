"Сколько там навалили наших, неизвестно": СБУ перехватила разговор российского ОМОНовца под Гостомелем

ВСУ разбили колонну ОМОНовцев РФ недалеко от Гостомеля.
СБУ перехватила один из разговоров российских ОМОНовцев, рассказывавший коллегам о ситуации в Гостомеле.
Аудиозапись выложили в Сети.
"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, нашими вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – СОБР кемеровский. Красноярцев разбили вообще «в дым» из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и убежать. Но и у них — один 200-й и три 300. О наших вообще ничего неизвестно. Сколько там «наваливали» нашим никто не знает», — рассказывает ОМОНовец.
ВСУ и украинские правоохранители призывают оккупантов сдаваться в плен.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
- танков ‒ 217 ед,
- ББМ – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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