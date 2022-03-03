"Сколько там навалили наших, неизвестно": СБУ перехватила разговор российского ОМОНовца под Гостомелем

ВСУ разбили колонну ОМОНовцев РФ недалеко от Гостомеля.

СБУ перехватила один из разговоров российских ОМОНовцев, рассказывавший коллегам о ситуации в Гостомеле.

Аудиозапись выложили в Сети.

"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, нашими вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – СОБР кемеровский. Красноярцев разбили вообще «в дым» из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и убежать. Но и у них — один 200-й и три 300. О наших вообще ничего неизвестно. Сколько там «наваливали» нашим никто не знает», — рассказывает ОМОНовец.

ВСУ и украинские правоохранители призывают оккупантов сдаваться в плен.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: