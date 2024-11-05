Сколько танков армии РФ выведено из строя с начала года: данные Минобороны

Речь идет о выведении из строя более 100 танковых батальонов.

За 10 месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили 3179 танков армии РФ. Это может стоить бюджету государства-агрессорки около 10 млрд долларов США.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как известно, в танковом батальоне – 31 танк. Так, с начала года выведены из строя условно 102 танковых батальона окупантов.



"Рекорд Силы обороны был поставлен 12 мая. По данным Генерального штаба ВСУ, наши подразделения за сутки поразили 31 танк окупантов", — акцентировали в Минобороны.

Добавляется, что такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора более 9 млрд. долларов США.

Напомним, по состоянию на утро 5 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 701 650 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1260 военных.

Читайте также: