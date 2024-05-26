Сколько ТЦК нужно времени, чтобы принять всех военнообязанных: журналист шокировал расчетами

Очередь в ТЦК – это суровая конкуренция за ограниченный ресурс, поэтому люди готовы на все.

После вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая все военнообязанные мужчины в течение всего 60 дней должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования. Даже при возможности сделать это в ЦНАПах и через мобильное приложение "Резерв+", в ТЦК образуются огромные очереди законопослушных граждан, желающих соблюсти требования нового законодательства. Эти бесконечные очереди в ТЦК являются "суровой конкуренцией за ограниченный ресурс", которая не приносит никакой пользы ни гражданам, ни армии.

Об этом пишет журналист издания Texty.org.ua Отар Довженко

"Прием людей для "уточнения данных" в приемный день (да-да, не все дни в ТЦК приемные, а всего три в неделю) длится официально четыре часа, но работники по собственной воле, оставаясь потом работать допоздна с документами, принимают еще несколько часов", – пишет журналист, опираясь на собственный опыт визита в ТЦК.

По его словам, один ТЦК может принять 20-30 человек в день, однако в "живую" очередь каждый день выстраиваются в 20-30 раз больше.

Расчеты, приведенные журналистом, в попытке понять, сколько времени необходимо, чтобы обновить данные всех военнообязанных, действительно шокируют.

"Теперь задачка. Допустим, в районе живет 50 тысяч мужчин в возрасте 18–60 лет. Из них, скажем, 30 тысячам нужно появиться в ТЦК "уточнить данные". Пропускная способность ТЦК — 30 человек в приемный день. Три приемных дня на неделю. Сколько нужно времени ТЦК, чтобы принять всех по разу? Я насчитал примерно шесть лет", – пишет Отар Довженко.

Он напомнил, что после отведенных на уточнение данных 60 дней, всех, кто не успеет этого сделать, государство будет наказывать, по меньшей мере, штрафами.

К тому же эти расчеты не предусматривают того, что многим военнообязанным придется ходить в ТЦК несколько раз – возвращаться по дополнительным документам, забирать военный билет, приносить заключение ВЛК и т.д. И эти люди снова будут становиться в "живую" очередь.

"А еще отсрочка. В розыск меня объявили, потому что недосчитались моих детей. Я сам виноват — вовремя не занес свидетельство о рождении самой младшей: был карантин, а потом как-то забылось. Об изменениях в семейном положении военнообязанные должны сообщать ТЦК обязательно. И сейчас тоже: родился ребенок, женился, развелся — приходи и стой три очереди", – рассказал журналист.

Однако те, кто имеет право на отсрочку мобилизации, не смогут так просто получить ее в ТЦК. Для этого будет собираться специальная комиссия, но как она будет работать, пока неизвестно – ТЦК ждут разъяснения.

"Нет сомнений, что комиссия потребует дополнительных документов, могут возникнуть вопросы к военнообязанному. И чтобы вовремя ответить на ее запросы, нужно будет каким-то образом снова преодолеть очереди... Кстати, отсрочку нужно получать заново каждые несколько месяцев, поэтому работы комиссии будет предостаточно", – отмечает журналист.

Вероятно, еще более сложная ситуация в районных ТЦК, в которые приезжают люди из сотен сел, за десятки километров, и не все из них имеют собственный транспорт.

"Очередь в ТЦК — это суровая конкуренция за ограниченный ресурс. Здесь каждому очень нужно, поэтому люди готовы на все", – пишет журналист.

Как следствие, в очередях вспыхивают конфликты, а рядом появляются "решалы".

Напомним, какой алгоритм обновления данных в ТЦК, ЦНАП или приложении "Резерв+", и почему все равно нужно идти в ТЦК после обновления данных в "Резерв+".

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