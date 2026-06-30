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Сколько территории удалось освободить с начала 2026: Сырский удивил ответом
Александр Сырский в эксклюзиве для ТСН рассказал, как стратегия истощения врага в 2025-м сломала планы Кремля и позволила Украине перейти к активным действиям этой весной.
С начала 2026 Силам обороны Украины удалось деоккупировать более 670 квадратных километров украинской земли.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Единые новости».
Журналист Евгений Плинский отметил, что, несмотря на разговоры о весенне-летнем наступлении россиян, сейчас мы видим статистику с очень осторожным оптимизмом, что в мае Украине удалось деоккупировать больше территорий.
В свою очередь Сырский пояснил, что нынешние успехи ВСУ на поле боя, которые наблюдаются с весны, являются результатом системного стратегического планирования, где события 2026 тесно связаны с кампанией 2025 года.
«Компания 2025 года как раз и предусматривала постепенное истощение основных группировок врага, увеличение его потерь, предотвращение продолжения наступления на всех оперативно-стратегических направлениях, что в принципе нам удалось сделать», — сказал главком ВСУ.
По его словам, такие действия помогли Силам обороны с начала 2026 года мы перейти к активным действиям по некоторым направлениям. В результате по состоянию на сегодняшний день с начала года удалось освободить более 670 квадратных километров украинской территории.
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