Оккупанты продолжают захватывать украинские земли / © Getty Images

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В конце марта — начале апреля россияне активизировались на фронте и начали захватывать новые территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные DeepState.

«Если смотреть на основные места продвижения, то больше всего враг продвинулся в полосе двух бригад у Сухой Балки и Калинового, это ориентировочно 50 кв км, или почти треть всех потерь в месяц. Далее следует неожиданное продвижение возле Разлива и Константинополя, где враг забрал 43 кв. км», — отмечают эксперты.

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Продвижение возле Екатериновки составляет ориентировочно 30 кв. км.

Сады у Надеевки — еще одна проблемная точка, где враг продвинулся на 11 кв. км, а к северу от Андреевки россияне оккупировали 15 кв. км.

«Суммарно на пять этих участков приходится 85% всех продвижений», — уточнили аналитики.

Напомним, под временной оккупацией находится 18,4% территории Украины — Крым, часть Донбасса, Харьковщины, Херсонской и Запорожской областей.

Также сообщалось, что интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона южнее города иногда просто сыпалась.