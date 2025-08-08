Сколько уголовных дел остановили в Украине из-за мобилизации: статистка по областям

Мобилизация в Украине

Реклама

В Украине в 2025 году из-за мобилизации обвиняемого было приостановлено уже 1 900 уголовных дел. Больше всего таких дел — в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в «Опендатабот».

С начала полномасштабной войны из-за мобилизации обвиняемых было остановлено более 7 000 уголовных дел. С 2022 года в Украине действует механизм, который позволяет приостанавливать уголовные производства, если обвиняемый был мобилизован в ряды ВСУ. Соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс приняли после начала широкомасштабного вторжения, и с тех пор эту норму активно применяют в судах.

Реклама

Ежегодно количество таких случаев растет. В первый год большой войны было остановлено 858 дел, а уже в 2024-м — рекордные 2 406. С начала этого года зафиксировано еще 1 973 подобных решения.

Статистика по областям

Чаще всего дела останавливались в Киевской области — 617 случаев.

За ней следует Львовщина с 582 делами.

На третьем месте — Днепропетровская область (559 дел).

Количество остановленных из-за мобилизации уголовных дел в областях Украины / © Опендатабот

«Стоит понимать, что приостановление производства — это не то же самое, что и автоматическое освобождение от ответственности. Впрочем, фактически рассмотрение дела откладывается на неопределенный срок. Это создает возможность для злоупотреблений — особенно в резонансных коррупционных делах или когда речь идет о тыловых должностях, где участие в боевых действиях не предусмотрено», — пояснили в «Опендатабот».

В Раде предлагают разрешить рассмотрение дел даже после мобилизации обвиняемого

Чтобы устранить потенциальные риски, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13284. Он предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которые позволят продолжить досудебное расследование и судебное разбирательство по делам определенных категорий преступлений — даже несмотря на мобилизацию обвиняемого.

В частности, документ предлагает ограничить возможность приостановления производств только теми случаями, когда обвиняемый непосредственно участвует в боевых или оборонительных действиях. Такое участие должно быть подтверждено боевым приказом или распоряжением командира воинской части.

Реклама

К слову, в мае стало известно, что подозреваемый во взяточничестве экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ, и поэтому его адвокат подал ходатайство о приостановлении уголовного производства. Правда, впоследствии эта мобилизация была отменена.

Кроме того, в ВСУ мобилизовалась анестезиолог Ирина Пода, подозреваемая в смерти 5-летнего Велеса Пашника во время лечения зубов во Львове. Адвокаты врача также ходатайствовали об остановке производства по делу.