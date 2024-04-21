Сколько уклонистов каждый день пытаются незаконно пересечь границу: в ГПСУ подсчитали

Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируют на границе с Молдовой и Румынией.

Ежедневно на пунктах пропуска до 10 уклонистов разоблачают на попытках незаконно пересечь границу по поддельным документам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов Госпогранслужбы", – сказал спикер ГПСУ.

Кроме того, продолжаются случаи попыток незаконного пересечения границы на "зеленом участке".

"Здесь таких случаев фиксируем больше, чем на пунктах пропуска, но надо понимать, что граница усилена. Группы пограничников вместе с правоохранителями действуют и в пограничной зоне, чтобы заблаговременно разоблачать попытки незаконного пересечения границы", – заверил Демченко.

Он отметил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируют на границе с Молдовой и Румынией.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина вырвался от пограничников и скрылся в Венгрии.

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